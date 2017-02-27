افتتاح معرض سابك للعلوم والابتكار غداً فى جيزان

يفتتح وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن غداً, معرض العلوم والابتكار, الذي تنظمه شركة سابك, وذلك في مركز كادي مول بمدينة جيزان.

ويأتي المعرض وفقاً لمبادرة شركة سابك الاجتماعية للحث على الاهتمام بالعلوم والابتكار, ضمن برنامج “قافلة سابك للعلوم”, الذي يعد واحدًا من أهم برامج المسؤولية الاجتماعية التي يقدمها موظفو الشركة، وامتداداً لإسهاماتها الاجتماعية في ربوع الوطن، بهدف تعزيز علاقة النشء بالعلوم والتقنية والابتكار، بما ينسجم مع برنامج التحول الوطني 2020م، للإسهام في بلوغ رؤية المملكة 2030م.

وتقدم القافلة محتوى علمي مبتكر، بأسلوب ترفيهي جاذب، موزع على خمسة أقسام تفاعلية هي: الكيمياء وتقنية المعلومات والطاقة والاستدامة والبيئة والابتكار, فيما تشمل قافلة العلوم مجموعة من الأنشطة وورش العمل والتجارب، كما تعرض القافلة الكثير من الأفكار العلمية القيّمة التي تسهم في رفع المستوى الثقافي للطفل، وتكسبه مهارات عملية في تطوير الذات وتنمية حس المبادرة، والعمل بروح الفريق لخدمة المجتمع.

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