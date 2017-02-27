أمين الطائف يطلق ويشارك في مبادرتي النظافة والحفاظ على المكتسبات الوطنية

شارك أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج في المبادرتين التوعويتين التي أقامتها الأمانة تحت مظلة مشروع (كيف نكون قدوة)، وذلك ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي ، كما شاركت عدد من الجهات الحكومية والأمنية المختصة في انجاح هذه المبادرتين والتي تشمل مبادرة نظافة بمركزي الشفا والهدا، ومبادرة الحفاظ على المكتسبات الوطنية من خلال التخلص من الكتابات العشوائية على الجسور والأنفاق، وقامت مجموعة من طلاب المدارس بتوزيع البرشورات والهدايا التوعوية وباقات الزهور والورود على العابرين بطريقي الهدا والشفا تعزيزاً للوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المرافق العامة ودعم جهود أصدقاء البيئة من خلال عدم رمي النفايات في المواقع السياحية، وشارك متدربون في المعهد الصناعي في طلاء الكتابات العشوائية في الجسور والأنفاق .

وأوضح المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج أن الأمانة فعلت مبادراتها منذ وقت مبكر ترجمةً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وتم اتخاذ خطوات عديدة سعياً لتحقيق أهداف المشروع الرامية إلى تعزيز مفهوم القدوة سواء في العمل أو السلوك العام في كل موقع، مشيراً إلى أن ذلك ينعكس ايجاباً على مستوى الأداء الإداري والفني لمنسوبي الأمانة، بالإضافة إلى جودة المخرجات النهائية للمشروعات التنموية والتطويرية التي تخدم الأهالي.

وبين أن الأمانة تعمل على تنظيم وإقامة مجموعة متناغمة من البرامج والأنشطة المحققة لأهداف مبادرة (كيف نكون قدوة)، وحث منسوبيها على التميز في العمل، والتحلي بالأخلاق الاسلامية الفاضلة، والبدء في نموذج القدوة في كافة الأعمال والتصرفات للوصول إلى ارتقاء فكري وسلوكي يكون له أثره في المجتمع.

يذكر أن أمانة الطائف عممت على 10 بلديات مرتبطة للمشاركة الفاعلة في برنامج (كيف نكون قدوة)، وحث منسوبيها على تحقيق أهداف المشروع، وتضمين المطبوعات واللوحات الاعلانية والدعائية لشعار المشروع التوعوي، والعمل على ترجمة ذلك من خلال المبادرات المختلفة، كما وزعت الامانة لوحات دعائية لمبادرة ملتقى مكة الثقافي (كيف نكون قدوة) في كافة المباني والمنشآت التابعة للأمانة و12 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية