قبائل الحكامية والمغافير يعزون سمو أمير جازان في وفاة شقيقته

رفع شيخ شمل قبائل الحكامية والمغافير الشيخ علي بن ولي بن علي الحكمي أصالة عن نفسه ونيابة عن مشائخ وعرائف وأعيان وأبناء قبائل الحكامية والمغافير خالص التعازي والمواساة لمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ال سعود امير منطقة جازان في وفاة شقيقته سمو الأميرة البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز ال سعود ، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته.

وقال “الحكمي” في برقية تعزية بعثها لسمو أمير منطقة جازان اليوم “ سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان حفظكم الله ، قد تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة شقيقة سموكم الكريم رحمها الله وأسكنها فسيح جناته ، وإننا إذ نبعث لسموكم الكريم ولأسرة الفقيدة – المغفور لها بإذن الله – صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز خالص تعازينا ومواساتنا الصادقة، لندعو الله – عز وجل – أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم سموكم الكريم وذوي الفقيدة – الكرام – الصبر والسلوان ،إنا لله وإنا إليه راجعون ” .