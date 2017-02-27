 (50) وظيفة بشركة تيسن كروب سعودي ارايبا للمقاولات يوم الخميس المقبل | فيفاء أون لاين
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

التقديم بمقر غرفة الخرج (9) صباحاً

(50) وظيفة بشركة تيسن كروب سعودي ارايبا للمقاولات يوم الخميس المقبل

(50) وظيفة بشركة تيسن كروب سعودي ارايبا للمقاولات يوم الخميس المقبل
عبد الرحمن البعيجان ـ الخرج

انطلاقا من حرص الغرفة التجارية والصناعية بالخرج على دعم شباب المحافظة وبالتعاون مع شركة تيسن كروب سعودي أرابيا للمقاولات المحدودة تعلن غرفة الخرج عن استقبال الشباب الراغبين في التوظيف لحملة شهادة  الثانوي وما فوق من خلال توفر عدد (50) وظيفة شاغرة لهم في الشركة الواقعة في الحلال الشمالي بشرط السكن في نفس موقع الشركة وأن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وتقديم السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية , تأمين طبي وإجازة يومين بالأسبوع والرواتب تبدأ من 4500 ريال .

التخصصات المتاحة :-

  • مشرفين موقع .
  • إداريين .
  • حراس أمن .

 

علماً بأنه تم تحديد يوم الخميس القادم 03/06/1438هـ – 02/03/2017م موعداً لإجراء المقابلات الشخصية في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمقر الغرفة بطريق الملك فهد (القاعدة سابقاً) .

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