التقديم بمقر غرفة الخرج (9) صباحاً (50) وظيفة بشركة تيسن كروب سعودي ارايبا للمقاولات يوم الخميس المقبل

انطلاقا من حرص الغرفة التجارية والصناعية بالخرج على دعم شباب المحافظة وبالتعاون مع شركة تيسن كروب سعودي أرابيا للمقاولات المحدودة تعلن غرفة الخرج عن استقبال الشباب الراغبين في التوظيف لحملة شهادة الثانوي وما فوق من خلال توفر عدد (50) وظيفة شاغرة لهم في الشركة الواقعة في الحلال الشمالي بشرط السكن في نفس موقع الشركة وأن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وتقديم السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية , تأمين طبي وإجازة يومين بالأسبوع والرواتب تبدأ من 4500 ريال .

التخصصات المتاحة :-

مشرفين موقع .

إداريين .

حراس أمن .

علماً بأنه تم تحديد يوم الخميس القادم 03/06/1438هـ – 02/03/2017م موعداً لإجراء المقابلات الشخصية في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمقر الغرفة بطريق الملك فهد (القاعدة سابقاً) .