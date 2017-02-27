تواجد المشرفين الميدانيين لشركة تطوير النقل التعليمي بتعليم فيفاء غدا

علمت فيفاء أون لاين بأنه سيتواجد صباح غد الثلاثاء الموافق 1438/06/01هـ بمكتب التعليم بمحافظة فيفاء المشرفين الميدانيين لشركة تطوير النقل التعليمي لاستكمال إجراءات التعاقد مع أي متعهد نقل سواء سيارة واحدة أو أكثر وفق السعر المحدد من الشركة وهو 9 ريال لكل طالب أو طالبه . وقد تواصلت فيفاء أون لاين مع تعليم فيفاء لتأكيد الخبر ،واكدوا صحته مفيدين انه قد تم ابلاغ كافة مدارس فيفاء ليتم عن طريقهم ابلاغه لأوليا الطلاب والناقلين وغيرهم ممن يريد النقل .

علما أن العقد سيكون مباشرة مع شركة تطوير النقل التعليمي وليس مع مؤسسة وسيطة .

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