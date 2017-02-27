تعليم صبيا تأهل 1800 طالب وطالبة لريادة الاعمال

رأس مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس صباح اليوم بمكتبه بالإدارة الاجتماع مع الجهات الراعية لدعم وتأهيل الطلاب والطالبات من المرحلة الثانوية لمشروع ريادة الأعمال ، بحضور أمين عام الغرفة التجارية بمنطقة جازان المهندس أحمد القنفذي ، ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس مروان العطاس ، ومدير معهد ريادة الأعمال الوطني المهندس علي ضمد ، ومدير بنك التنمية سلمان القحطاني ، والمساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ضيف الله الحازمي ، وذلك لمناقشة تأهيل الطلاب والطالبات على ريادة الاعمال ، حيث تحدث الاستاذ إبراهيم بن عبدالله شامي رئيس قسم النشاط بتعليم صبيا بأن المشروع يهدف إلى تأهيل 1800 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية على مدار ثلاث سنوات ، حيث يتم تأهيل 600 طالب وطالبة من طلاب الصف الثالث الثانوي في العام الواحد بواقع 200 طالبة و400 طالب بالتعاون مع التوجيه والإرشاد على مستوى الإدارة ، حيث يتم تدريبهم وتأهيلهم على حقائب متخصصة في مجالات محددة تمكنهم من الدخول لسوق العمل مع شراكة الجهات ذات العلاقة ، ويكون الطالب المستهدف قادرا على خوض سوق العمل ليصبح مساهما في بناء وطنه وأسرته ونفسه .

وأثنى المهندس أحمد القنفذي على المشروع الذي يعتبر من المبادرات التي تساهم في بناء مستقبل الشباب ، وترفع الاقتصاد الوطني ، وتساهم في حل مشكلة البطالة ، وتقليص العمالة الوافدة للوطن ، وهذه المبادرة تتوافق مع رؤية المملكة 2030 م ، وتصنع اتجاهات ايجابية نحو العمل الحر .

وأكد مدير بنك التنمية بأن كل محافظة لها مشاريع تخدمها أكثر من المحافظات الأخرى ، فمثلا المشاريع التي يتم اختيارها للمحافظات الجبلية تختلف عن المشاريع للمحافظات التهامية .

وقال المهندس علي ضمد أنه يجب على الطالب أن يعرف المسار المناسب الذي يريد اختياره حتى لا يتعثر المشروع بعد ذلك .

وتحدث المساعد للشؤون التعليمية عن منهجية المشروع حيث يتكون من حاضنتين ، الأولى : يتولاها مكاتب التعليم بإشراف الإدارة بتكليف فريق عمل وهذه الحاضنة تبدأ من مرحلة تكليف المشرف إلى أن يسلم الطلاب مشروعه التجاري للتحكيم ، والحاضنة الثانية هي الجهة الداعمة التي ستقوم بدعم المشاريع الفائزة وحضانتها إلى أن يصبح المشروع واقعا قائما في سوق العمل بإذن الله .