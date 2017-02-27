تحت عنوان ( ببرنامج العمل عن بعد )كلية البنات للتقنية بجازان تنفذ ملتقى تعريفي

استضافت الكلية التقنية للبنات بجازان اليوم الاثنين الموافق 30/5/1438هـ مركز العمل عن بعد بجازان لإقامة ملتقى لتعريف ( ببرنامج العمل عن بعد ) والذي استهدف خريجات ومتدربات الكلية وقد بلغ عدد الحضور 98 متدربة.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج من مبدأ التعاون القائم بين القطاعات الحكومية والخاصة
ومن اهداف هذا اللقاء التعريف عن مركز العمل عن بعد و اهدافه والفرص الوظيفية والتدريبية التي يقدمها للأفراد والشركات والمؤسسات ،وقد قدم فريق العمل عن بعد في مسرح الكلية شرح كامل عن شركة العمل عن بعد وقد اوضحت للحضور ماذا يمكنها ان تقدم للمراءاة من فرص وظيفية او اتاحت الفرصه للمتدربة للتطوير وتنميه المجتمع عن طريق توفير البيئة المناسبة لإقامة دورات في مجالها
كما تم التوضيح عن كيفيه الحصول على عقود وظيفية لدى الشركة ، ثم تم توزيع استبيانات لقياس مدى فاعلية البرنامج على الحضور وتلقى الاستفسارات في اخر اللقاء
كما وزعت برشورات تعريفيه عن المركز.
حيث يعد هذا البرنامج دعم للتنمية الاجتماعية وتحقيق للكفاءة الوطنية والتي تحرص الكلية على تقديمها للمتدرباتها بشكل مستمر.
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