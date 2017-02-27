بالصور .. بفعالية الحكير لاند شارك فريق Free Motion

شارك فريق Free Motion ضمن فعاليات الحكير لاند المقامة في قاعة الحمراء يومي الخميس والجمعة الموافق 26-27/05/1438هـ في منطقة الرياض..

وصرح الأستاذ خالد بن ناصر الصياح رئيس فريق Free Motion أن المشاركة تضمنت العديد من الفقرات الاستعراضية في الرول سكيت، وكرة القدم، المتوافقة مع الجمهور لشعورهم بالسعادة، وأن هدفنا هو دائماً إسعاد الجميع ورسم الفرحة والبسمة على شفاتهم..

وأضاف الصياح، أقدم شكري وتقديري للأستاذ عبد العزيز آل حادي، لإتاحة الفرصة بمشاركة الفريق، وكذلك أشكر المصور الأستاذ عبد العزيز السلامة، وكما أشكر جميع طاقم العمل المشاركين بالفريق وهم: نايف الشهراني، محمد القحطاني، محمد المرواني، محمد الأحمدي، فارس الغنام، وليد العلواني، عايش، محمد عبد الناصر، عمر المطيري..