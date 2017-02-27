كلية البنات للتقنية بجازان تنفذ دورة تدريبية تحت عنوان ( متى يستيقظ الناجحون )

في ظل اهتما كلية التقنية للبنات بجازان لتطوير مهارات متدرباتها اقامة الكلية يوم امس احدى دوراتها التطويرية لـ12 متدربه تحت اشراف وحدة التوجية والارشاد والنشاط العام بالكلية
حيث نفذت مشرفة التوجيه والارشاد الاستاذة احلام ناصر دورة بعنوان ( متى يستيقظ الناجحون) وقد هدفت الدورة الى
١-تعزيز الجوانب الايجابية في الشخصية
٢– تحفيز الإرادة والتحكم في الذات
٣-صنع قرارات جذرية لتصالح مع النفس ومنحها التقدير والحب
٤– تنمية جوانب النقص عن طريق الاستراتجيات السلوكية.
وقد بلغ عدد المسجلين في الدورة 32 متدربة
وتأتي هذه الدورات ضمن خطة مدروسة ومحدده تلتزم بها الكلية لتخدم وتنمي وتطور المتدربات فكريا واجتماعيا وأخلاقيا.
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