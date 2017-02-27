لجنه الخدمه الاجتماعيه بالغرفه التجاريه بجازان تنفذ برنامجا توعويا للمتطوعين بعنوان (فن التطوع )

اقامت لجنه الخدمه الاجتماعيه بالغرفه التجاريه بجازان امس الاحد ١٤٣٨/٥/٢٩ برنامجا تدريبي بعنوان (فن التطوع)

قدم الدوره الاستاذ ياسر بن محفوظ مسؤؤل اول مبادرات اكاديميه دله

اشتملت الدوره على عده محاور ابرزها تعريف العمل التطوعي وتاريخه واهدافه وقواعد التطوع وصفات المتطوع

وقد حضر الدوره اعضاء الفرق التطوعيه بجازان ومحافظاتها وقد كان الحضور البارز لفريق نماء التطوعي النسائي بالكربوس

واعرب الفريق عن سعادتهم لحضور هذه الدوره والتي استفادو منها العديد من المهارات والصفات التي يجب ان يتحلى بها المتطوع

واضافت الاستاذه ذهب علي المديره التنفيذيه لفريق نماء التطوعي ان اسلوب الدوره كان ممتع وتخللته بعض الامثله الواقعيه اضافه الى اداء الاستاذ ياسر الرائع والبسيط