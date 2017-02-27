 إحدى الشركات المشغلة بمستشفى العارضه تصرف رواتب ومستحقات الموظفين خلال 48 ساعه | فيفاء أون لاين
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

تجاوبا مع توجيه سمو امير جازان..

إحدى الشركات المشغلة بمستشفى العارضه تصرف رواتب ومستحقات الموظفين خلال 48 ساعه

إحدى الشركات المشغلة بمستشفى العارضه تصرف رواتب ومستحقات الموظفين خلال 48 ساعه
جازان _نوال الفيفي

تجاوبت إحدى الشركات المشغلة لمستشفى العارضة العام استجابة لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان والذي وجه مؤخرا بمتابعة شكوى موظفي إحدى شركات التشغيل والصيانة بمستشفى العارضة العام بشأن تأخر رواتبهم حيث صرفت الشركة كافة رواتب الموظفين المتأخرة خلال 48 ساعه استجابة لتوجيه سمو أمير المنطقة أوضح ذلك مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان ياسين بن أحمد القاسم مشيرا إلى أن بعض الموظفين طالبوا بتحويل رواتبهم على حساباتهم لدى البنوك المحلية حتى تنتهي معاناتهم ومشاكلهم مع بطاقات الصراف الخاصة بالشركة وتقدم كافة الموظفين بالشكر والعرفان لسمو امير منطقة جازان على متابعته وحرصه على الدور الكبير الذي يقوم به شباب المنطقة والوقوف بجانبهم ودعمهم للمساهمة في النهضة التنموية التي تشهدها المنطقة .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*