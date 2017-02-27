 مشايخ ” الحكمي والداثري والشراحيلي ” يزيلون أشجار القات | فيفاء أون لاين
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

مشايخ ” الحكمي والداثري والشراحيلي ” يزيلون أشجار القات

مشايخ ” الحكمي والداثري والشراحيلي ” يزيلون أشجار القات
فيفاء - فيفاء أون لاين

أشاد محافظ محافظة فيفاء محمد بن عبدالله الغزي بتعاون مشايخ القبايل في فيفاء ومبادراتهم في إزالتهم القات بالكامل.
حيث يواصل أهالي جبال محافظة فيفاء شرق منطقة جازان إقبالهم طواعية في إزالة أشجار القات من مزارعهم .

حيث قام كل من شيخ قبيلة الحكمي وشيخ قبيلة الشراحيلي وشيخ قبيلة الداثري بإزالة أشجار القات من مزارعهم إضافة إلى عدد من المشايخ في الأسبوع الماضي .
وأوضح محافظ فيفاء بأن تلك الإزالة تأتي بمتابعة مستمرة من سمو أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر آل سعود وتنفيذا لتوجيهاته وحرصه على سرعة تعويض المزارعين وتوفير البدائل مشيرا إلى أن تعاون مشايخ القبائل له دور هام في نجاح توعية وإقناع المزارعين بإزالتهم لأشجار القات.
وبين بأن عمليات إزالة مزارع أشجار القات بالمحافظة مستمرة بشكل ” طواعية ” وفيما زادت طلبات الإزالة هذه الأشهر حيث يتم جدولتها وتباشر لجان الإزالة المشكلة من عدة جهات كما تقوم العمالة المختصة يوميا بالإزالة واقتلاع الأشجار .

وأكدوا مشايخ فيفاء على السمع والطاعة لولاة أمر هذه البلاد الطيبة حفظهم الله الحريصين على مصلحة الوطن والمواطن وتنمية الإنسان والمكان .

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