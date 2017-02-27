بلدي المسارحه يقر بالإجماع إيقاف مشاريع التجميل وتحويل ميزانيتها لأولويات السفلته

إنطلاقا من المصلحة العامة للمحافظة وقياما بواجب الأمانة الملقاة على عاتق المجلس البلدي بمحافظة أحد المسارحة أمام الله عزوجل ثم أمام ولاة الأمر والمواطنين والأهالي قرر المجلس البلدي بأحد المسارحة بالإجماع إيقاف مشروع البردورات الاسمنتية الذي تنفذه بلدية أحد المسارحة عن طريق مؤسسة العازبي بمبلغ قرابة مليون ونصف ريال وأوضح رئيس المجلس الأستاذ يحيى فقيهي أن سبب إيقاف المجلس للمشروع هو وجود أولويات أهم وأولى من هذا المشروع الذي يعتبر تحسينيا وجماليا وليس ضروريا في ظل تردي شوارع المحافظة وشكاوى المواطنين المتكررة والتي وصلت لمقام سمو أمير المنطقة وأضاف أن المجلس قرر نقل المشروع لصيانة وسفلتة شارع المحافظة الذي يعتبر الشريان الرئيسي والأهم بالمحافظة كما قرر المجلس اعتماد مبلغ 900 ألف ريال إضافية لشارع المحافظة من الميزانية الحالية وأوصى بالبدء فورا في أعمال صيانة وسفلتة شارع المحافظة بعد انتهاء أعمال تمديدات تحويل أعمدة الكهرباء إلى خطوط أرضية وخصص المجلس أيضا ثلث ميزانية المبادرات المتعلقة بالسفلتة للشوارع والطرق الرئيسية والأحزمة الدائرية للمحافظة بالاضافة لما تقدم من المبالغ السابقة نظرا لكون مدينة الأحد هو المحور الرئيسي لجميع القرى وخصص المجلس بقية ميزانية المبادرات لأحياء الأحد الداخلية وسفلتة القرى داخليا وربطها بالطرق العامة حسب الأولويات ووفق خطة عادلة يضعها المجلس باذن الله والمجلس يؤكد للجميع حرصه التام على مصلحة المحافظة وكل مايخدم استمرار وتطور التنمية فيها

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