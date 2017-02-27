صحة القنفذة ..افتتاح دورة منهجية كايزن في الرقابة على المخزون

افتتح صباح اليوم الاثنين مدير الشئون الصحية بمحافظة القنفذة دورة بعنوان منهجية كايزن في الرقابة على المخزون التي تهدف إلى التعرف على الطريقة اليابانية في التقليل من الهدر وترشيد الاستهلاك في المواد الطبية في المرافق الصحية وتطبيق أدوات كايزن في تنظيم مكان العمل. وحل المشكلات باستخدام منهجية كايزن وتستمر لمدة ٣ أيام إعتبارا من الاثنين 30 /5 وحتى 2 /6 /1438 ويلقيها كل من المحاضري المشرف العام على الإدارة العامة لمراقبة المخزون وكذلك رئيس قسم العهد بالاداره العامه لمراقبة المخزون بالوزاره وأفاد مدير مراقبة المخزون بصحة القنفذه أن عدد المتدربين بلغ 25 متدرب وكانت الفئة المستهدفة لهذه الدورة جميع موظفيي إدارة ووحدات مراقبة المخزون بصحة القنفذة .

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