جمعية تحفيظ القران بالباحة تختتم برنامجها التدريبي والتأهيلي لمعلمي حلقاتها

اختتمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بالباحة البرنامج التدريبيي والتأهيلي للمعلمين الجدد لحلقات التحفيظ بالجمعية الذي استمر لمدة أسبوع وكما بدأ البرنامج في اليوم الأول بلقاء المعلمين مع رئيس الجمعية فضيلة الشيخ / جمعان أبو دور حيث بدأ لقاءه بالترحيب بهم وشكرهم على الحضور وذكر لهم ما أولته الدولة حفظها الله من اهتمام بالقران الكريم وما تقدمه للجمعيات الخيرية لتحفيظ القران من دعم مادي وعناية خاصة ثم وأوضح لهم ماخص الله تعالى به أهل القران من فضل وجزاء في الدنيا والآخرة وحثهم على بذل الجهد في تعليم أبنائنا القران الكريم تلاوة وحفظاً وتجويداً والعمل به و غرس القيم والمبادئ القرآنية لدى الطلاب.

واستكمل البرنامج في يومه الثاني درس تجويدي الذي قدمه رئيس الاختبارات الشيخ سالم الشدوي ورئيس قسم التعليم بالجمعية الشيخ علي الشدوي والمشرف التعليمي الشيخ هاني جيلان كما بينّوا لهم أهمية التجويد والأداء المتقن ونبذه مختصرة في علم التجويد وكيفية إقامة الدروس التجويدية داخل الحلقة وتطبيقيها لكي يصبح الطالب متقناً للقران الكريم .

واختتم البرنامج التدريبي بدورة تدريبية للمعلمين بعنوان “شخصية معلم الحلقة وإدارتها ” بقيادة المدرب بندر الحريري التي استمر لمدة يومين وكما استهدفت أكثر من 40 معلما ومشرفا لحلقات التحفيظ بالجمعية .

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي يعد من ضمن البرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعية بهدف تطوير وتدريب معلمي ومشرفي الحلقات التحفيظ للعناية بكتاب الله عزوجل وذلك من خلال رفع كفاءة معلمي ومشرفي حلقات التحفيظ بالجمعية .