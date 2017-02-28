الاعلام التربوي في مكتب تعليم فيفاء يدرب منسقي الإعلام على المهارات الإعلامية

ضمن البرامج التطويرية لمنسقي الاعلام في مدارس فيفاء نفذت شعبة العلاقات العامة والإعلام التربوي في المكتب برنامجا تدريبياً لمنسقي الإعلام في المدراس على مدى يومين اشتمل البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية محور المهارات الإعلامية ومحور التصوير .

ومحور الموقع الإلكتروني للمكتب . وقد قدم مشرف الإعلام في المكتب الأستاذ :موسى سلمان الفيفي محور الإعلام حيث اشتمل على الحقيبة الإعلامية لمنسقي الإعلام . والخبر وصياغته، والقواعد الأساسية في التحرير والنشر الإلكتروني ومهارات التعامل مع حسابات السوشل ميديا ومهارات التوثيق الإعلامي.

وفي محور التصوير الذي قدمه مشرف التقنيات بالمكتب الأستاذ:حسن جابر الفيفي والذي اشتمل على التصوير الصحفي وأهمية كيفية التعامل مع الصوره وتقنياتها وقدم مشرف التدريب في المكتب والمشرف على موقع المكتب الأستاذ :محمد مرعي محور موقع المكتب وكيفية التعامل التقني معه في رفع الأخبار .

وختم البرنامج بلقاء مفتوح مع مدير المكتب الأستاذ: يحيى علي الفيفي ناقش فيه مع المتدربين واقع العمل الإعلامي في المكتب والمدارس والصعوبات والعوائق التي تحول دون اداء العمل بشكل احترافي مميز .

وفي نهاية البرنامج سلم المدير شهادات الدورة للمتدربين.

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