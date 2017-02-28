تنفيذ حكم القتل حداً في مواطن استدرج زوجته الحامل للصحراء وقتلها

نفذت وزارة الداخلية في حفر الباطن اليوم “الثلاثاء” حكم القتل حداً بحق مواطن، قام باستدراج زوجته الحامل إلى موقع صحراوي وقتلها وجنينها رمياً بالحجارة ودهساً بالسيارة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن المواطن معجب بن صلفيق بن عياد الجميلي، ألقي القبض عليه لقتله زوجته الحامل المواطنة رسمية بنت محارب بن غشيم الجميلي، بعد أن استدرجها بمفردها إلى موقع صحراوي، وأقدم على رميها بالحجارة، ثم دهسها بالسيارة، ما أدى لوفاتها ووفاة جنينها.

وبإحالته للمحكمة، صدر بحقه حكم بالقتل حداً لقتله المجني عليها غيلة، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، ثم صدر أمر سامٍ بتنفيذ ما أقر بحقه شرعاً، ونفذ حكم القتل بحق الجاني المذكور اليوم الثلاثاء بمحافظة حفر الباطن.