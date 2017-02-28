 مركز تنمية الطفل بتنمية أبوعريش يبدأ في استقبال المسجلين | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

مركز تنمية الطفل بتنمية أبوعريش يبدأ في استقبال المسجلين

مركز تنمية الطفل بتنمية أبوعريش يبدأ في استقبال المسجلين
فيفاء أون لاين ـ جازان

بدأت أمس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأبوعريش في استقبال الأطفال المسجلين بمركز تنمية الأطفال التابع للجنة، والذي يعد المركز الوحيد بمنطقة جازان الذي يهتم بتطوير وتنمية مهارات الأطفال الإبداعية، تحت إشراف نخبة متخصصة من التربويات.
وبدأ البرنامج أمس والذي نظمه المركز بحضور الأمهات بكلمة ترحيبية، من مشرفة المركز الأستاذة أفراح مؤذنة تحدثت فيها عن بالغ الفرح والسرور بهذا الأقبال من الأمهات على تسجيل أطفالهم للأنضمام للمركز، وانها وجميع منسوبات المركز سيعملن خلال الثلاثة الأشهر القادمة على تنفيذ برامج تطويرية متخصصة تهدف لتحقيق أهداف القائمين على المركز في إعداد جيل متمكن ومعد بشكل علمي صحيح.
كما أوضحت ان الرعاية والاهتمام بالأطفال وبتوفير احتياجاتهن بأساليب ووسائل تربوية وعلمية حديثة، وفق أليات وبرامج وأنشطة سيتم تقديمها للأطفال خلال الثلاثة الأشهر القادمة.
الجدير بالذكر أن المركز ما يزال يستقبل الراغبين في التسجيل من الأطفال في سن الصفوف الأولية من البنين والبنات.

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