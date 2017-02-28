“العدل” تعتزم توفير خدمات التأمين الطبي لمنسوبيها

كشفت مصادر أن وزارة العدل تعتزم إبرام اتفاقية لتقديم التأمين الطبي الشامل الاختياري لمنسوبيها وأسرهم، وبأسعار مناسبة.

وبحسب المصادر ذاتها، وفقاً لـ”الوطن”، فإن وزارة العدل تهدف من تقديم التأمين الطبي لمنسوبيها وأسرهم إلى إيجاد بيئة عمل مناسبة، مبينة أن الوزارة بدأت منذ أسبوعين في استقبال طلبات منسوبيها الراغبين في الحصول على خدمة التأمين الطبي.

يذكر أن وزارة التعليم أعلنت مؤخراً توقيع اتفاقية مع شركة الراجحي للتأمين لتوفير التأمين الطبي الاختياري لمنسوبيها، كما وفرت مصلحة الجمارك التأمين الطبي لمنسوبيها أيضاً.