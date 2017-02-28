استعدادات لمواكبة احتفالات “عاصمة السياحة العربية 2017 م”

أعلن مطار أبها الإقليمي تجاوز أعداد المسافرين خلال عام 2016 م المنصرم أكثر من 3.7 مليون مسافر، متوقعًا أن يشهد العام الجاري 2017 م ارتفاع الأعداد، في ظل احتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية خلاله.

وقال مدير العلاقات العامة بالمطارات الجنوبية سالم الأسمري: “إن أعداد المسافرين بين داخلي ودولي بلغت 3.725.713 مليون مسافر بزيادة أكبر عن الأعوام السابقة، إذ بلغت زيادة عدد الرحلات 32.794 رحلة دولية وداخلية، وزيادة عدد خطوط الطيران إلى 8 خطوط طيران محلية وأجنبية”.

وكشف الأسمري عن عدد من الاستعدادات للمناسبة، منها: إنشاء صالة مغادرة دولية (360 مقعدًا)، توسعة صالة المغادرة الداخلية (300 مقعد إضافي)، توسعة صالة إنهاء إجراءات السفر (20 مساحةً إضافيةً)، إنشاء مبنىً خارجي لمبيعات التذاكر ومكاتب إيجار السيارات، سير عفش إضافي في صالة القدوم الداخلي، توسعة صالة القدوم الداخلية (100 ٪ مساحة إضافية)، إنشاء صالة قدوم دولية جديدة (360 مسافرًا)”.

وأضاف: “كما سيتم تحديث أنظمة التكييف بالصالات ونظام السنترل المركزي وتركيب لوحات إرشادية مضاءة، إضافة إلى تطوير أنظمة إنذار الحريق ، وتطوير إضاءة الصالات إلى LED”.

وكشف عن افتتاح أول فروع لمشاريع (ماماروتي) و(سميت ساراي) والمبيعات الجوية، فضلاً عن جهود لتنفيذ جداريات مواكبة لمناسبة أبها عاصمة السياحة وعدد من الفعاليات.

يذكر أن مشروع تطوير المطار ينقسم إلى 3 مراحل تنتهي فيه المرحلة الأولى عام 2018م بطاقة استيعابية تصل إلى 7 ملايين مسافر وعلى جسور تصل بين الصالات والطائرات بعدد 11 جسرًا لركاب ومواقف سيارات بسعة 3000 سيارة، بينما ستزيد السعة الاستيعابية للمطار في مرحلته الثانية لتصل إلى 9 ملايين مسافر وعلى جسور تصل بين الصالات والطائرات بعدد 24 جسرًا لركاب ومواقف سيارات بسعة 6000 سيارة، وستصل الطاقة الاستيعابية للمطار بشكله النهائي مع المرحلة الثالثة 13 مليون مسافر سنويًا وبعدد 36 جسرًا للركاب وتزداد الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات لتكون بسعة 10000 سيارة.