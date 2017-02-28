انطلاق ( ملتقى الوراقين ) المخصص للفتيات غدا الخميس

وينظمه قسم برامج الفتيات في مركز آسية للاستشارات التربوية والتعليمية.

وهو ملتقى جماهيري؛ يجمع بين مخاطبة الفكر وتوجيه القراءة لمنحاها الصّحيح، ليطوّر الفتيات بصقل مهارة القراءة لديهن وانتقاء الكتب وتنمية مهارة التفكير النقدي والتحليلي ورفع مهاراتهن على التركيز في القراءة وتلخيص الكتب.

ويهدف إلى نشر الوعي الفكري والثقافي والاجتماعي لدى الفئة المستهدفة مع إكسابهم المعارف والمهارات بقالب تشويقي وبتقديمِ نخبة من الشخصيات المتخصصة والملهمة.

ويحتوي الملتقى على: مقهى فكري، وورش عمل، ولقاءات جماهيرية، ومناقشة الكتب وأيضًا فعاليات خاصة بالطفل، مع معرض فنيّ مُصاحب ومتاجر متخصصة بالقرطاسية والخط العربي.

ابتداءً من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بمقرّ مركز آسية للاستشارات التربوية والتعليمية ، ومن المتوقع ان يستفيد من الملتقى اكثر من ثلاثة الاف فتاة .