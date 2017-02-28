بعد 4 سنوات .. شرطة جازان تطيح بقاتل بلغازي الهارب

تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي من اﻹطاحة بوافد من جنسية عربية أقدم على قتل أخر من بني جلدته قبل أربع سنوات وفر حينها لخارج المملكة ومن خلال التحريات والمتابعة اﻷمنية الدائمة له جرى رصده بإحدى نقاط الضبط اﻷمني التابعة لحرس الحدود ببلغازي منتحلا صفة شخص آخر وباسم مغاير ليتم التنسيق مع قطاع حرس الحدود بالداير وبعثه ﻹدارة التحريات والبحث الجنائي بجازان والتثبت من هويته والقيام بعمل عدد من إجراءات الإستدلال ما أسفر عن الكشف عن هويته الحقيقة حيث اتضح بأنه هو الشخص المطلوب والمتهم في قضية قتل.

حيث اعترف بجريمته مشيرا إلى أن سبب إقدامه على قتل زميله خلاف مالي بينه وبين المجني عليه.

من جهته أشاد مدير شرطة منطقة جازان بيقظة رجال اﻷمن وبتعاون رجال حرس الحدود مؤكدا بأنه لن يفلت المجرم من يد العدالة بحول الله حاثا على مضاعفة الجهود وخصوصا بالمحافظات الحدودية وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة ومتابعة معالي مدير الأمن العام.