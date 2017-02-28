 مدير تعليم صبيا يزور مدرسة أنس بن مالك الإبتدائية ببيش | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

مدير تعليم صبيا يزور مدرسة أنس بن مالك الإبتدائية ببيش

مدير تعليم صبيا يزور مدرسة أنس بن مالك الإبتدائية ببيش
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

قام مدير التعليم بصبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر جماد الآخرة لعام 1438هـ بزيارة لإبتدائية أنس بن مالك التابعة لمكتب تعليم بيش وذلك بحضور مدير المكتب الأستاذ أحمد بن عبدالله أبوطالب والمساعد للشؤون التعليمية بالمكتب الأستاذ حمود بن عبده عداوي وذلك لمتابعة سير العمل والاطلاع على جوانب العمل التعليمي والتربوي في المدرسة، والوقوف على المهام والأداور التي تقوم بها المدرسة وتسهم في تقديم الخدمة المناسبة وتحقق رضا المستفيد حيث حضر د. عسيري الطابور الصباحي ثم قام بزيارة الفصول الدراسية والتقى بالطلاب مطلعاً على أنشطتهم وأعمالهم مثنياً على مستواهم العلمي والأثر التربوي المقدم لهم في المدرسة وفي نهاية الزيارة شكر قائد المدرسة والمعلمين على جهودهم المباركة مبدياً إعجابه بتطبيق استراتيجيات التعلم النشط والفعال داخل الفصول الدراسية والمساهمة في رفع مستوى الأداء والإنتاجية وفق مؤشرات الأداء المدرسي. الحديثة.

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