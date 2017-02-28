مدير تعليم صبيا يزور مدرسة أنس بن مالك الإبتدائية ببيش

قام مدير التعليم بصبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر جماد الآخرة لعام 1438هـ بزيارة لإبتدائية أنس بن مالك التابعة لمكتب تعليم بيش وذلك بحضور مدير المكتب الأستاذ أحمد بن عبدالله أبوطالب والمساعد للشؤون التعليمية بالمكتب الأستاذ حمود بن عبده عداوي وذلك لمتابعة سير العمل والاطلاع على جوانب العمل التعليمي والتربوي في المدرسة، والوقوف على المهام والأداور التي تقوم بها المدرسة وتسهم في تقديم الخدمة المناسبة وتحقق رضا المستفيد حيث حضر د. عسيري الطابور الصباحي ثم قام بزيارة الفصول الدراسية والتقى بالطلاب مطلعاً على أنشطتهم وأعمالهم مثنياً على مستواهم العلمي والأثر التربوي المقدم لهم في المدرسة وفي نهاية الزيارة شكر قائد المدرسة والمعلمين على جهودهم المباركة مبدياً إعجابه بتطبيق استراتيجيات التعلم النشط والفعال داخل الفصول الدراسية والمساهمة في رفع مستوى الأداء والإنتاجية وفق مؤشرات الأداء المدرسي. الحديثة.

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