 مدير تعليم صبيا يدشن موقع التوجيه والإرشاد ومعرض رفق الإلكتروني | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

مدير تعليم صبيا يدشن موقع التوجيه والإرشاد ومعرض رفق الإلكتروني

مدير تعليم صبيا يدشن موقع التوجيه والإرشاد ومعرض رفق الإلكتروني
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

دشن مدير تعليم صبيا د. عسيري بن أحمد الأحوس صباح اليوم الثلاثاء الأول من شهر جماد الاخرة لعام 1438هـ الموقع الإلكتروني الخاص بقسم التوجيه والإرشاد والمعرض الإلكتروني لبرنامج خفض العنف في مدارس التعليم العام ( رفق ) وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ضيف الله بن علي الحازمي ورئيس قسم التوجيه والإرشاد الأستاذ علي بن حمادي زايد وعدد من رؤساء الأقسام و منسق البرنامج الأستاذ عبدالله النمازي وجميع مشرفي قسم التوجيه والإرشاد وذلك ضمن تفعيل القسم لفعاليات أسبوع (رفق) بالمدارس .

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