مدير تعليم صبيا يدشن موقع التوجيه والإرشاد ومعرض رفق الإلكتروني

دشن مدير تعليم صبيا د. عسيري بن أحمد الأحوس صباح اليوم الثلاثاء الأول من شهر جماد الاخرة لعام 1438هـ الموقع الإلكتروني الخاص بقسم التوجيه والإرشاد والمعرض الإلكتروني لبرنامج خفض العنف في مدارس التعليم العام ( رفق ) وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ضيف الله بن علي الحازمي ورئيس قسم التوجيه والإرشاد الأستاذ علي بن حمادي زايد وعدد من رؤساء الأقسام و منسق البرنامج الأستاذ عبدالله النمازي وجميع مشرفي قسم التوجيه والإرشاد وذلك ضمن تفعيل القسم لفعاليات أسبوع (رفق) بالمدارس .

Share on: whatsapp