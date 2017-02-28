إمارة جازان تنعي وفاة موظفها السابق إبراهيم الدحيم

نعت إمارة منطقة جازان وفاة الموظف المتقاعد / إبراهيم بن فهد الدحيم الباحث بإدارة الحقوق الخاصة بديوان الإمارة ورئيس مركز “دفا” التابع لمحافظة الداير بني مالك سابقاً والذي أنتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس الأول بمدينة أبو عريش بعد معاناة طويلة مع المرض .

وأعربت الإمارة على لسان متحدثها الرسمي محافظ صبيا الأستاذ / علي بن موسى زعلة عن خالص تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ووكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز وكافة منسوبيها لأسرة الفقيد مع دعوات الجميع بأن يتغمده الله بواسع مغفرته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

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