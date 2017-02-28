الحازمي في الخطوط الأمامية

زار فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان الشيخ احمد بن عيسى الحازمي عدد من الوحدات العسكرية في الخطوط الأمامية و التقى بعدد من جنودنا البواسل المرابطين على حدودنا الجنوبية وتاتي هذه الزيارة ضمن البرامج والزيارات الدورية الميدانية التي ينفذها فرع الوزارة وقد تحدث الحازمي لجنودنا المرابطين عن فضل الرباط في سبيل الله وعن أجر المرابط والشهيد وبشرهم بالنصر المؤزر من الله كيف لا وهم يدافعون عن بيت الله وبلاد الحرمين الشريفين

واختتمت هذه الزيارة بتقديم عدد 300 حقيبة من حقائب المجاهد كهدية لجنودنا حماة الدين والوطن

تحتوي هذه الحقائب على مصحف جيب وعدد من المطويات والكتيبات التوجيهية والإرشادية التي يحتاجها المرابط في سبيل الله

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