بالفيديو .. عودة جوال الطيبين مع لعبة الثعبان! نوكيا العنيد 3310 Nokia

بعد سبعة عشر عاماً وبيع أكثر من 126 مليون جهاز، عاد العنيد مجدداً بحلة مختلفة مع كاميرا وشاشة ملونة! انه نوكيا 3310 بتصميم جديد سيكون متاح للشراء بسعر حوالي 52 دولار.

أطلقت شركة HMD هاتف نوكيا 3310 بتحديث على التصميم حيث هناك تغيير في شكل الأزرار الأمامية مع جسم بحواف دائرية وألوان زاهية ولامعة.

يدعم الهاتف منفذ micro-USB للشحن وهناك منفذ للسماعات مع منفذ بطاقات ذاكرة خارجية حتى 32 غيغابايت وإمكانية الإتصال بالبلوتوث.

التحديث الذي طال الهاتف ليس كبير ليجعله ذكياً، لايزال يفتقر للشبكات اللاسلكية و تحديد المواقع الجغرافية وبالطبع التطبيقات!. لكنه يملك كاميرا بدقة 2 ميغابكسل مع شاشة ملونة بقياس 2.4 بوصة بدقة QVGA. ومازالت البطارية جبّارة تتيح له بالعمل لمدة 21 ساعة وسطياً في المحادثات و 31 يوم في وضع الاستعداد.

داخل الهاتف تطبيق أوبرا ميني لتصفح الويب ويدعم الإتصال بشبكات الجيل الثاني مع تحديث على لعبة Snake ويعمل الجهاز بنظام تشغيل أحدث وهو Series 30+ . سيتاح الهاتف للشراء خلال الربع الثاني من العام الحالي.