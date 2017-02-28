كهرباء جازان تودع المتقاعدين والمنقولين

في يوم من أيام الوفاء ودعت كهرباء جازان ومكتب صبيا عددا من منسوبيها من المتقاعدين والمنقولين حيث أقيم حفل تكريم بهذه المناسبةاحتفاء بهم وتقديرا لعطائهم وإخلاصهم في عملهم الذي تجاوز قرابة الثلاثين عام .

والمتقاعدون هم كل من :

محمد زين البارقي

حسين المسعودي

حسين باناجيه

عيسى غازي

عبدالله الحازمي

حسين خواجي

أحمد هادي بخيت

فيصل غلفان

محمد إسماعيل

علي معيض النجعي

والمنقولين هم :

فيصل قاسم

عبدالله الحازمي

قاسم غالب

عبدالله غزواني

علي مريع

عبدالله عذيبي

م بهاء طيري

حسين النجعي

وقد كانت الكلمة لقدوتهم الحسنة الذي أبى مدير إدارة كهرباء جازان المهندس يحيى غزواني إلا أن تكون الكلمة له الوالد المهندس ” محمد عجيبي “: الذي أشاد بجهود الجميع واسترجع الكثير من الذكريات الجميلة التي بينت صدق المحبة والمشاعر الجميلة بين الزملاء وكيف كان سير العمل يؤدى بكل ثقة ومعرفة وتفاني….

وشكرهم على كل ما قدموه وعلى حبهم وحرصهم على اتقان العمل

ومن جانب المتقاعدين فقد كانت الكلمة معبرة والعبرة خانقة من قبل المتقاعد محمد زين البارقي شكر فيها بالنيابة لجميع المكرمين على رأسهم المديران القدوتان ً.

هذا وقد حضر الحفل عدد من أصدقاء المتقاعد وزملائه في العمل الذين أشادوا بزملاءهم وقدموا لهم الهدايا التذكارية بهذه المناسبة الغير مستغربة فقد شهد عام 2016 م و 2017 م نجاح كبير لكهرباء جازان على مستوى الخليج والمستوى المحلي فليس هذا غريب على مثل هكذا فريق أن يحتفي ويكرم بعضهم البعض .