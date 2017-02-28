بالصور.. اللواء الدويسي ينقل تحيات وتقدير أمير جازان لشيخ ال شراحيل بفيفا

نقل مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة سعادة اللواء ناصر بن صالح الدويسي تحيات وتقدير وشكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لشيخ قبيلة ال شراحيل بمحافظة فيفاء الشيخ جابر بن جبران الشراحيلي الفيفي الذي بادر بتنفيذ توجيهات سمو أمير المنطقة حيال إزالة أشجار القات من مزرعته والتوجه لزراعة البدائل التي توفرها الدولة من خلال وزارة الزراعة.

حيث نقل اللواء الدويسي تحيات وتقدير وشكر الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز له وقال : حملني سيدي سمو أمير المنطقة تحياته وتقديره وشكره لك أيها الشيخ الكريم الأصيل الوفي لمحافظتك ووطنك .

وما قمت به من إزالة هذه الشجرة والمضار الذي فيها تنفيذا لتوجيهات سموه يعد أكبر دليل على العلاقة الوثيقة بين مشايخ القبائل وأميرنا المحبوب الذي يحرص كل الحرص على تنمية مستدامة لكافة أرجاء منطقة جازان وهذه البادرة الثانية ﻹزالة هذه النبته الضارة عقب البادرة اﻷولى التي قام بها الشيخ أحمد بن سالم الفيفي وستتبعها بإذن الله تعالى مبادرات مماثلة لتخليص هذه القمم العالية والغالية من شجرة غير مفيدة إلى أشجار مثمرة تفيد الوطن والمواطن.

من جهته عبر شيخ قبيلة ال شرحيل بفيفا عن شكره وتقديره واعتزازه لصاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان على هذه اللفتة الكريمة من سموه فور انتهاءه من تنفيذ التوجيه الكريم مثمنا للجنة الأمنية الدائمة دورها في تنفيذ توجيهات سموه والاجتماعات المكثفة بمشايخ فيفاء والتواصل الراقي المثمر الذي أفضى إلى قناعات حقيقية بضرر هذه الآفة الضارة وضرورة التخلص منها وأستبدالها بالمفيد من اﻷشجار.