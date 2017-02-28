أبناء حقو فيفاء يقيمون مجلس الحي 11

في لقاء الأحبة وفي ليلة ربيعية جميلة أقام أبناء حقو فيفاء مساء الاربعاء الماضي 25 /5 /1438 ه مجلس الحي في دورته (11 ) بمجمع الإحسان الخيري وذلك بحضور الرئيس الفخري للمجلس فضيلة الشيخ القاضي سليمان بن جابر سالم رئيس محكمة محافظة فيفاء .

وقد تخلل المجلس كلمة ترحيبية للشيخ منصور بن حسن رحب فيها بالجميع ثم كلمة إرشادية ثم تلى ذلك كلمة وعضية للشيخ جابر بن جبران المشنوي ثم تلى ذلك سوالف عادية ثم بعده قام الجميع لآداء صلاة العشاء ثم عاود المجلس مناقشاته في بعض الخدمات التي تهم الحي وما وصلت إليه من خدمات وفي ختام المجلس تشرف الجميع بالاستماع لكلمة رئيس المجلس فضيلة الشيخ سليمان وفقه الله وقد تحدث عن اللحمة الوطنية وحب هذا الوطن ونبذ الفرقة والشحناء

وحب الخير بين الجيران ونبذ التشاحن والعصبية المقيت التي لا يحييها بل ولا يذكرها الا سفهاء الناس والاعتصام بحبل الله عز وجل وكتابه العزيز والمحافظة على طاعة الله وقد أجاد وأفاد .

وفي ختام المجلس ودع الجميع بعضهم بعضا على أمل لقاءات مقبلة إن شاء الله