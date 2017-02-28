القسم النسائي لبلدية صبيا يغلق محل للتصوير مخالفا للأنظمة

أغلق قسم الرقابة الصحية ممثلا بالقسم النسائي لبلدية صبيا صباح اليوم الثلاثاء، محل استوديو للتصوير النسائي الواقع بجوار مبنى الأحوال المدنية في المحافظة، وذلك لمخالفته وعدم التزامه بالأنظمة والاشتراطات المعمول بها في مثل هذه الأنشطة.

وأوضح رئيس بلدية صبيا سفر الشهراني، أن قسم الرقابة الصحية ممثلا بالقسم النسائي أغلق محلا للتصوير مخالفا للأنظمة والضوابط الإجرائية التي تنص عليها الوزارة وتعمل بها البلديات بحسب المتابعة والتوجيهات الحثيثة من الأمانة في المنطقة، وأضاف أن عدم وجود حاجز خارجي على البوابة لمحل التصوير وعدم وجود أوراق رسمية من الجهات المختصة لمزاولة النشاط، تسبب في غلقه إلى أن يستوفي كافة إجراءاته النظامية المعمول بها.

وشدد الشهراني أن بلدية صبيا ومن خلال جولاتها الرقابية الصباحية والمسائية والمنفذه من القسمين الرجالي والنسائي، ستحرص على تطبيق الإجراءات المنصوص عليها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة دون أي تجاوز أو تظليل.