أسرة آل قاسم بن يحيى الثويعي تقدم الشكر على التعزية والمواساة

تلقت فيفاء أون لاين ـ رسالة شكر على تعزية ومواساة من أسرة آل قاسم بن يحيى الثويعي هذا نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل في محكم التنزيل :

(ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون).

والصلاة والسلام على رسوله الأمين القائل يقول الله تعالى(ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة)

ويقول صلوات الله وسلامه عليه (ما من عبدٍ تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراّ منها إلا أجره الله تعالى في مصيبته واخلف له خير منها ).

الأخوة والأهل ,والأصدقاء ,الأحبة الإعزاء

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

لانملك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها أصالة عن نفسي ونيابة عن أخواني وعن كافة أسرة آل قاسم بن يحيى الثويعي نتقدم بالشكر والإمتنان والتقدير والعرفان لكل من قدم لنا واجب العزاءفي فقيدنا الغالي الشيخ سالم بن قاسم بن يحيى الثويعي رحمه الله رحمة واسعة سواءً بالحضور والمشاركة في مراسم الدفن أو بصادق الشعور من خلال الإتصال الهاتفي أو عبر الرسائل والتواصل الإجتماعي نسال الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن لا يريهم مكروه في عزيز لهم .

إن المصاب في فقد المرحوم كان جللاً والألم كبيراً ولكن بفضل الله ثم بفضل ما قدمتموه لنا من تعازيكم الحارة ومواساتكم الحسنة ودعواتكم الصادقة وشعوركم النبيل وإحياؤكم لطيب ذكراه خفف عنا وعن اخواننا وجميع أقاربنا الشئ الكثير وهذ إن دل على شئ فأنما يدل على طيب أصلكم وصادق شعوركم. نسأل الله أن يجزيكم عنا وعنه خير الجزاء وأن يجزل لكم المثوبة وأن يجعل كل ما بذلتموه من أجلنا في ميزان حسناتكم جميعاً .

نسأل الله أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة إنه على كل شئ قدير وكفى به حسيباً .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسرة آل قاسم بن يحيى الثويعي

عنهم /أحمد بن سالم قاسم الثويعي