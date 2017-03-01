دوريات جازان تضبط كميات من الحشيش المخدر وتطيح بمطلوبين في قضايا جنائية

استمرارا للجهود الميدانية التي تقوم بها دوريات اﻷمن بمنطقة جازان وماتحظى به تلك الجهود من متابعة واهتمام من قبل مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي فقد تمكن رجال اﻷمن بالدوريات من ضبط كميات من الحشيش المخدر واﻹطاحة بعدد من المطلوبين في قضايا جنائية وذلك في أربع عمليات منفصلة.

حيث تمكن رجال اﻷمن في العملية الأولى ومن خلال نقطة مفاجئة من اﻹطاحة بقائد مركبة من نوع كامري عثر بحوزته على 4 بلاطات من الحشيش المخدر.

وفي العملية الثانية فقد جرى ضبط وافد من جنسية عربية قام بالسطو على عزبة خلف أحد المطاعم الشعبية وكسر بابها وسرقة جوالين ومبلغ 2000 ريال وذلك في كمين امني محكم.

أما العملية الثالثة فقد أسفرت عن القبض عن مواطن قام باﻹعتداء على اخر وتهديده بسلاح ناري وسلب منه مبلغا ماليا وذلك في وقت وجيز من إرتكابه للجريمة.

وفي العملية الرابعة فقد تمكن رجال اﻷمن من اﻹطاحة بمواطن أمتهن تزوير النقود والقيام بعمليات شراء بها بعدد من المحلات ومحطات الوقود.

حيث اعترف جميع المقبوض عليهم بما نسب لهم وجرى إحالتهم لجهة الاختصاص.

من جهته ثمن مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر الدويسي هذه الجهود للفرق القابضة بدوريات اﻷمن حاثا على مضاعة الجهود والضرب بيد من حديد لكل من يحاول اﻹخلال باﻷمن.