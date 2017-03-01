وكيل أمارة منطقة جازان يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة جازان

دشن وكيل امارة منطقة جازان الدكتور سعد المقرن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ظهر اليوم بمقر أمارة المنطقة تحت عنوان “يدا بيد للوقاية من المخاطر” والذي ستنطلق فعالياته مساء اليوم الأربعاء بمعرض تشارك فيه عدة جهات حكومية وأهلية. واستمع الدكتور المقرن من مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري لشرح مفصل عن الجهات المشاركة بأحدث وسائل السلامة العالمية وكذلك ابرز الجهود المبذولة للرقي بمستوى السلامة في المنشآت الحكومية والاهلية . وسلط اللواء العمري الضوء على المعرض من النواحي التدريبية للسلامة العامة وابجديات استخدام وسائل السلامة عن طريق جهاز تدريبي يتيح للعاملين الطريقة المثلى لاستخدام أدوات السلامة والتصرف السليم أثناء الحوادث.

وفي نهاية التدشين قام وكيل الامارة الدكتور المقرن بتكريم مجموعة من الضباط والافراد الذين كانت لهم جهود مميزة في ابراز مهام وعمل الدفاع المدني وتكريم الداعمين لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني.

الجدير بالذكر ان المعرض يقام لمدة اسبوع ويشتمل على العديد من الفعاليات من مسرح وفعاليات ومسابقات وبرامج توعوية وزيارات للمعرض بالتنسيق مع ادارة التربية والتعليم حيث تم التركيز على النواحي التقنية والذي يحتوي على لوحات تعريفية بالدفاع المدني ويوضح مراحل تطوره. كما يشتمل المعرض على استعراض لآليات ومعدات الدفاع المدني وتواجد المختصين للإجابة على استفسارات الزائرين.

Share on: whatsapp