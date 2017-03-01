 جازان .. الشُرطة تطيح بمنتحلي صفة رجال الأمن | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

جازان .. الشُرطة تطيح بمنتحلي صفة رجال الأمن

جازان .. الشُرطة تطيح بمنتحلي صفة رجال الأمن
فيفاء أون لاين- متابعة

أطاحت شرطة منطقة جازان ممثلة بشرطة وادي جازان بثلاثة أشخاص يستقلون مركبة من نوع صني انتحلوا صفة رجال أمن واستيقفوا وافداً وسلبوه.

وتعود تفاصيل الحادثة لورد بلاغ لمركز شرطة وادي جازان من قبل وافد مفاده قيام ثلاثة أشخاص باستيقافه زاعمين بأنهم رجال أمن وقاموا باﻹستيلاء على محفظته وأخذ مابها من نقود والفرار من الموقع وفور تلقي البلاغ قام رجال اﻷمن باانتشار السريع بالميدان والبحث عن المركبة التي استخدمها الجناة في تنفيذ جريمتهم وفق الأوصاف التي أدلى بها الوافد ما أسفر عن ضبطها في وقت قياسي بالريان وبعرض الأشخاص الذين يستقلونها على الوافد تعرف عليهم، وجرى إيداعهم التوقيف وإحالتهم وأوراق القضية لجهة الاختصاص.

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