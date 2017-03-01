“المرور”: نقل ركاب المطارات عبر “أوبر” و”كريم” مخالفة

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن نقل الركاب من داخل المطارات، عبر السيارات العاملة بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية، مثل “أوبر” و”كريم”، “مخالفة يعاقب عليها نظام المرور”، مضيفةً أن نقل الكدادين للركاب من المطارات يعد مخالفة أيضاً.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، وفقاً لـ”المدينة”، أن منع عمل مركبات “أوبر” و”كريم” والكدادين من نقل الركاب من المطارات؛ يعود إلى أن المطارات تقع ضمن حدود هيئة الطيران المدني، وأن الهيئة لها أنظمة خاصة لتشغيل سيارات النقل بأجر.

وأضاف العقيد الربيعان أن المرور يسعى لوضع تنظيمات مع هيئة الطيران بهذا الخصوص مستقبلاً، مؤكداً أن مَن يُضبط وهو يستخدم سيارة خصوصي لنقل الركاب بأجر من داخل أحد المطارات يُحال إلى هيئة الفصل في المخالفات المرورية إذا كان مواطناً، وفي حال كان أجنبياً تتم إحالته إلى مكتب العمل بعد إقرار العقوبة بحقه.