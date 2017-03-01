تحويل جميع المطارات الإقليمية في المملكة إلى دولية

كشف مساعد رئيس هيئة الطيران المدني للنقل الجوي للأمن والسلامة الكابتن عبدالحكيم البدر، أن الهيئة تعتزم تحويل جميع المطارات الإقليمية إلى دولية؛ وذلك لربط المدن الصغيرة ببعضها دون حاجة للمرور بالمدن الرئيسية.

وأضاف البدر، خلال لقاء جمع مسؤولي الهيئة والإعلاميين في ديوانية الإعلاميين بالرياض أول أمس الإثنين، أن خادم الحرمين الشريفين يدعم الهيئة بـ350 مليون ريال سنوياً، وأنه وافق على استضافة المملكة للمنظمة الإقليمية للطيران المدني التابعة لهيئة الطيران العربية، كاشفاً أن شركة جديدة سيُرخص لها لتقديم الخدمات الأرضية بالمطارات قريباً.

وتابع مساعد هيئة الطيران المدني، أن الهيئة تسعى لقصر دورها على الإشراف فقط دون تملك المطارات، مشيراً إلى أن أي مطار إقليمي يستقبل رحلات من خارج المملكة سيتغير مسماه إلى مطار دولي، مشيراً إلى أن هناك شركة طيران سعودية جديدة ستحصل على الترخيص من الهيئة في يوليو 2017.