 الغرامة والسجن لمَن يشغل أو يأوي العمالة المنزلية الهاربة | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

الغرامة والسجن لمَن يشغل أو يأوي العمالة المنزلية الهاربة

الغرامة والسجن لمَن يشغل أو يأوي العمالة المنزلية الهاربة
فيفاء أون لاين- متابعة

حذرت المديرية العامة للجوازات الأفراد والشركات التي تقوم بتشغيل أو إيواء العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل أو التستر عليهم بالسجن والغرامة، والترحيل عن البلاد.

ونشر الحساب الرسمي لإدارة الجوازات على “تويتر” أنه ستفرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال وسجن 6 أشهر للأفراد الذين يقومون بتشغيل أو إيواء العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل أو التستر عليهم، والترحيل في حالة كان المخالف وافداً، إضافة إلى التشهير بالشركات وحرمانها من الاستقدام لمدة 5 سنوات في حال تشغيلها العمالة المنزلية الهاربة أو إيوائها.

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