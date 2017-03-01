بدء القبول في 47 برنامجاً للماجستير في جامعة طيبة

تبدأ عمادة الدراسات العليا في جامعة طيبة فتح باب القبول للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق ببرامج الماجستير للعام الجامعي القادم 1438/1439هـ، عبر البوابة الإلكترونية للجامعة على الرابط www.taibahu.edu.sa اعتباراً من يوم الأحد 13/6/1438هـ إلى نهاية دوام يوم الخميس 24/6/1438هـ.

وذكر عميد الدراسات العليا في الجامعة د. سامي القليطي أن القبول متاح للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا في الجامعة في 47 برنامجًا للماجستير ، مضيفاً إلى أن البرامج المتاحة تشمل: كلية التربية التي تضم تخصصات: المناهج وطرق التدريس ، وعلم النفس التربوي، وأصول التربية، والإدارة التربوية، وبرامج الماجستير في كلية العلوم التي تشمل تخصصات : الكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والرياضيات ، وبرامج الماجستير في كلية الآداب والعلوم الإنسانية و تشمل تخصصات الدراسات الإسلامية(الثقافة الإسلامية)، والاستشراق، واللغة العربية (الدراسات اللغوية)، بالإضافة إلى برامج الماجستير في كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي لتخصصي علوم الحاسب ونظم المعلومات.

وأكد القليطي أن القبول متاح للطلاب والطالبات في جميع التخصصات عدا الثقافة الإسلامية والإحصاء والرياضيات التطبيقية فهي للطالبات، مؤكداً على أهمية الالتزام بالفترة المحددة للقبول، واطلاع جميع المتقدمين على شروط، ومتطلبات القبول لمرحلة الماجستير، عبر البوابة الإلكترونية، علماً بأنه لن يتم استقبال أي ملف مناولةً.