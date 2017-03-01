تعليم صبيا يستضيف معالي الدكتور الحكمي عضو هيئة كبار العلماء

قدم عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور علي بن عباس حكمي محاضرة بعنوان ” الانحرافات الفكرية .. أسبابها وآثارها وعلاجها ” والتي نظمها قسم التوعية الإسلامية بتعليم صبيا صباح اليوم في قاعة القيادات التربية بالإدارة ، بحضور مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ، والمساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ضيف الله بن علي الحازمي ، والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ ربيع بن مهدي عطية ، ومحافظ الداير سابقا الأستاذ يحي عباس الحكمي ، وقد بدأ اللقاء بكلمة تعريفية بضيف الإدارة قدمها الأستاذ عبدالله غالب نمازي رئيس قسم التوعية الإسلامية، بعد ذلك بدأ معالي الشيخ الدكتور الحكمي محاضرته بالتعريف بالانحرافات الفكرية وهيمنة الشياطين على عقول بعض البشر البعيدين عن الله وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف ، كما تحدث عن مظاهر الانحراف الفكري ومنها إنكار الواجبات الشرعية المعلومة من الدين ، والاستهزاء بالدين ، وسب الرموز الدينية، والطعن في سنة الرسول صل الله عليه وسلم ، والغلو في الدين ، كما تحدث عن أسباب الانحراف الفكري وأثاره السلبية على الفرد والمجتمع ، وانبهار الناس بالحضارة المادية الغربية ، وهيمنة وسائل الإعلام العالمية على عقول الناشئة ، حيث يدسون السم في العسل بالدعاية المضللة ضد تعاليم الدين الإسلامي .

ثم تطرق المحاضر بعد ذلك إلى العلاج من الانحرافات الفكرية موضحا أهمية غرس العقيدة الصحيحة في نفوس الناشئة منذ الطفولة والابتعاد عن مواطن الشبهات ، وأصدقاء السوء وأهل الضلال والفتن ، وتلقي العلم الشرعي من العلماء الشرعيين الموثوق بعلمهم .

وفي الختام قام المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ ربيع بن مهدي عطية بتسليم الدكتور علي حكمي درعا تذكاريا بهذه المناسبة .