محافظ “أحد المسارحة” يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

برعاية من محافظ محافظة أحد المسارحة الأستاذ عبدالله الريثي ومدراء الادارات الحكومية بالمحافظة تم اليوم الأربعاء الموافق 1438/6/2 تدشين فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني 2017م تحت شعار “يدًا بيد للوقاية من المخاطر” بإدارة الدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة.

حيث تجول المحافظ داخل المعرض المعد لهذه المناسبة والمشارك فيه كل إدارة الدوائر الحكومية حيث استمع لشرح تفصيلي من مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة النقيب عبدالله القحطاني لما يحتويه المعرض من أجهزة وأدوات حديثة تساعد في الوقاية من المخاطر وانقاذ المصابين .

ثم قام مدير مكتب التعليم بالمسارحة والحرث الاستاذ علي عواجي بشرح لمشاركات المدارس في المعرض من مجسمات ولوحات توعوية وإرشادية وقدم شكره لادارة الدفاع المدني على ماتقدمه من خلال الزيارات التوعوية للطلاب بمدارس المحافظة .

ثم انتقل المحافظ لركن المستشفى العام بالمعرض الذي قدم من خلال مبادرة للتبرع بالدم وبمبادرة من منسوبي ادارة الدفاع المدني للتبرع لاخوانهم المرابطين على الحد الجنوبي .

بنهاية الجولة قام المحافظ مع مدراء الادارات ومشاركة طلاب المدارس بتقطيع الكيكة التي تحمل شعار اليوم العالمي للدفاع المدني لعام 2017 .

ثم قدم المحافظ الريثي شكره لادارة الدفاع المدني ممثله في مديرها ومنسوبيها على جهودهم المبذولة للاحتفاء بهذه المناسبة العالمية وكذلك شكر جميع الادارات الحكومية على مشاركتهم بالمعرض المعد للاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني .

أوضح مدير ادارة الدفاع المدني بأحد المسارحة النقيب عبدالله القحطاني ، أن مشاركة المملكة العربية السعودية دول العالم في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام تجسد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ على تطوير قدرات الدفاع المدني لأداء مهامه الوطنية والإنسانية في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين على أرضه.

وعبر النقيب القحطاني عن الامتنان والتقدير لنائب خادم الحرمين الشريفين لما يوليه من دعم واهتمام بتطوير وتحديث قدرات الدفاع المدني وتوسيع خدماته لتشمل كل أرجاء المملكة، وتوجيهاته الكريمة بضرورة الاستفادة من فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام في تعزيز القدرة للدفاع المدني في مجال نشر ثقافة السلامة بين الجميع ونشرها داخل المدارس والدوائر الحكومية بالمحافظة تحقيقًا لشعار اليوم العالمي للدفاع المدني “يدًا بيد للوقاية من المخاطر”.