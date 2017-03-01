بالصور .. بلدية الطوال ترصد مخالفات صحية في المحافظة

من خلال الجولات الرقابية الميدانية الشاملة كثفت بلدية محافظة الطوال جولاتها الرقابية في المحافظة والقرى التابعة ” وذلك بجهود كبيرة من قبل رئيس صحة البيئة بالبلدية المراقب الصحي / المعتصم بالله منصور آل علي ، حيث رصدت مخالفات عديدة ” منها سوء في حفظ المواد الغذائية والتي قد ينتج عنها تسمم .وكذلك رصدت الجولات ” عمالة لا تحمل شهادات صحية مخالفة للنظام بالإضافة لمصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية .

كذلك تم إقفال وتغريم بعض المحلات كونها لاتحمل تراخيص وتزاول العمل بطريقة غير نظامية

ورصدت الفرق الرقابية بالبلدية .وبتوجيهات ومتابعة مستمرة من سعادة رئيس بلدية محافظة الطوال المهندس / أسامه بن محمد زكري ، لكافة المراقبين بصحة البيئة تنظم البلدية جولات رقابية عديدة ومختلفة في الفترتين الصباحية والمسائية حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم في محافظة الطوال والقرى التابعة لها والعمل على توفير الحماية وأفضل الخدمات لهم

كما وجهه رئيس البلدية المهندس “أسامه بن محمد زكري ” بإتخاذ أشد العقوبات النظامية بحق المخالفين . كما أكد سعادته على مشاركة المواطنين البلدية بالابلاغ فوراً عن المخالفين للأنظمة .

كما عبر سعادة رئيس البلدية عن شكره للرقابة الصحية الشاملة ممثلة في رئيسها المراقب المعتصم بالله منصور آل علي وبقية زملائه المراقبين الصحيين داعياً الله لهم بالتوفيق والسداد في جميع أعمالهم