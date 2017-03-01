 وظائف شاغرة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

وظائف شاغرة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

وظائف شاغرة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
فيفاء أون لاين- متابعة

أعلن مركز “جونز هوبكنز أرامكو” الطبي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد (8) وظائف صحية شاغرة، لحملة شهادات الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، باسم “ممرض سريري أول بقسم الطوارئ، وممرض سريري أول بقسم مرضى السرطان، وممرض سريري أول بغرفة العمليات، ومنسق المشروع، وممرض سريري أول بقسم العيادات”، وذلك للعمل بفروع المركز في كلٍ من الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق.

وقال المركز: إن التقديم متاح، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، بدءاً من تاريخ 28 فبراير 2017م.

وللتقديم ومعرفة شروط الوظائف، اضغط هنا

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