 تعاوني الملحاء يدعوكم لحضور برنامج “اليوم العلمي “ | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

تعاوني الملحاء يدعوكم لحضور برنامج “اليوم العلمي “

تعاوني الملحاء يدعوكم لحضور برنامج “اليوم العلمي “
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

يعتزم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالملحاء والمخلاف إقامة برنامج اليوم العلمي خلال يومي الخميس والجمعة بتاريخ 3 ، 4 من شهر جمادى الآخر بمسجد الفاروق بالمحلة الجديدة
يشرح فيها كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى
ويتفضل بالشرح والتدريس صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أبو زيد بن محمد مكي القبي أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة أم القرى
فنهيب بعموم المسلمين ، وطلاب العلم خاصة حضور البرنامج من الساعة الرابعة مساء إلى العاشرة ليلا

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