15 عداءً دولياً من 10 دول يشاركون في ماراثون جدة 2017م

يستعد 15 عداءً دولياً يمثلون 10 دول للمشاركة في ماراثون جدة 2017م والذي تنظمه جمعية البر بجدة في دورته الـ13 برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة يوم غدا الجمعة 3 مارس 2017م.

حيث تستضيف اللجنة المنظمة لماراثون جدة 2017 عدائين دوليين من قطر والبحرين والإمارات والأردن ولبنان وأثيوبيا وكينيا وفرنسا وأمريكا والمغرب إلى جانب مشاركة أبطال سعوديين حاصلين على مراكز متقدمة في ماراثونات وسباقات محلية وعالمية.

وخصص الماراثون جوائز سيارات وكأس ونقدية للمراكز الأولى للفائزين في مساري 8كلم و21كلم إضافة لجوائز نقدية للسعوديين الحاصلين على المراكز الأولى بهدف تشجيع الشباب السعودي للمشاركة في الماراثون.

ويهدف الماراثون لتشجيع ممارسة الأفراد للرياضة وخاصة رياضة الجري فضلاً عن تحقيق عائد مادي يساهم في دعم أنشطة وأهداف الجمعية وتفعيل تواصل الجمعية مع كافة طبقات وفئات المجتمع والتعريف بخدمات وأنشطة الجمعية وزرع حب عمل الخير بين المشاركين.

يذكر بأن ماراثون جدة الذي تنظمه جمعية البر بجدة حقق طيلة الإثنا عشر عاماً السابقة العديد من النجاحات المتتالية التي مكنته من الحصول على ثقة المجتمع بصفة عامة والرياضيين بصفة خاصة حيث يعد أكبر تظاهرة رياضية تشهدها المملكة ويحظى كل عام بمشاركة محلية من مختلف مدن المملكة إضافة لمشاركة أبطال سعوديين حاصلين على مراكز متقدمة في ماراثونات وسباقات محلية وعالمية ومشاركة عدائين من خارج المملكة.

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