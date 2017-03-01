بالصور ..برنامج “حياكم في ناديكم”يستضيف طلاب ابتدائية العدوين بفيفاء

استضاف نادي مدرسة الحي بمتوسطة وثانوية فيفاء مساء اليوم الأربعاء 2 / 6 / 1438 هـ نخبة من طلاب ابتدائية العدوين وذلك في البرنامج النوعي الذي ينفذه النادي تحت شعار ( حياكم في ناديكم ) ويهدف النادي من خلال هذا البرنامج إلى مشاركة المدارس في تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين وتعريف طلاب المدارس بما يقدمه النادي من برامج وفعاليات وأنشطة خلال الفترة المسائية .

وقد استهدف البرنامج حوالي 40 طالبا من ابتدائية العدوين استمتع خلاله الطلاب بالألعاب الرياضية والترفيهية وختم البرنامج بتكريم الطلاب بالهدايا من النادي , كما قدمت مدرسة العدوين شهادة شكر وتقدير للنادي على دعوتهم وحسن استضافتهم , فيما قدم النادي للمدرسة كتيب تعريفي يستعرض برامج وأنشطة وإنجازات النادي والتعريف به وكذلك هدية تذكارية لإدارة المدرسة .

هذا وقد أوضح قائد نادي الحي بفيفاء الأستاذ /أحمد مصلح الفيفي أنما يبذل من قبل النادي من أجل أبناءنا الطلاب إنما هو استكمالا ودعما لما يبذل داخل المدارس من أجل خدمة أبناء مجتمعنا ، وأن النادي سيواصل استقبال المدارس المدعوة للزيارة خلال الأسابيع القادمة .

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