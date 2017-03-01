 بلدية صبيا تواصل أعمالها الميدانية في مثلث الظبية | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

بلدية صبيا تواصل أعمالها الميدانية في مثلث الظبية

بلدية صبيا تواصل أعمالها الميدانية في مثلث الظبية
حيدر الذروي - صبيا

وجه رئيس بلدية محافظة صبيا الأستاذ سفر بن سعد الشهراني بعمل صيانة وتهذيب وإعادة بعض البلدورات والبلاط في مثلث إشارة الظبية ، وتم شخوص فرقة من البلدية يرافقها مدير مرور صبيا  لعمل التصورات الأخيرة ، وبدأ العمل هذا اليوم الأربعاء  في إزالة البلاط والبلدورات التالفة كما تم استكمال صيانة بعض الحفريات في حي الخالدية وشارع الفرزدق ولازال العمل جاريا في تلك المواقع .

ونوه رئيس بلدية صبيا بأن حفريات الشوارع وإعادة وتأهيل وصيانة الطرق من الأولويات التي تعمل عليها البلدية خلال الأيام القادمة ، بهدف تطوير ورفع مستوى أداء الخدمات في المحافظة والقرى .

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