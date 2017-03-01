بلدية صبيا تواصل أعمالها الميدانية في مثلث الظبية

وجه رئيس بلدية محافظة صبيا الأستاذ سفر بن سعد الشهراني بعمل صيانة وتهذيب وإعادة بعض البلدورات والبلاط في مثلث إشارة الظبية ، وتم شخوص فرقة من البلدية يرافقها مدير مرور صبيا لعمل التصورات الأخيرة ، وبدأ العمل هذا اليوم الأربعاء في إزالة البلاط والبلدورات التالفة كما تم استكمال صيانة بعض الحفريات في حي الخالدية وشارع الفرزدق ولازال العمل جاريا في تلك المواقع .

ونوه رئيس بلدية صبيا بأن حفريات الشوارع وإعادة وتأهيل وصيانة الطرق من الأولويات التي تعمل عليها البلدية خلال الأيام القادمة ، بهدف تطوير ورفع مستوى أداء الخدمات في المحافظة والقرى .