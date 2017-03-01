 مدير خدمات المياه يتفقد مشروعات المياه والصرف الصحي بمحافظة فرسان | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

مدير خدمات المياه يتفقد مشروعات المياه والصرف الصحي بمحافظة فرسان

مدير خدمات المياه يتفقد مشروعات المياه والصرف الصحي بمحافظة فرسان
عبدالرحمن يحيى الفيفي - جازان

تفقد مدير الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر الجبر اليوم مشروعات المياه والصرف الصحي بمحافظة فرسان ، وذلك ضمن جولاته بمختلف الإدارات والمشروعات لفرع الوزارة بالمنطقة .

وشملت الجولة مشروعات المياه والصرف الصحي وفرع خدمات المياه بفرسان ، حيث اطلع خلالها على سير العمل بالمشروع الذي يشمل تنفيذ شبكات صرف صحي وتمديدات ومحطات رفع لمياه الصرف الصحي ، مطلعاً على المراحل المنجزة من المشروع والخطط المعتمدة من قبل خدمات المياه لتنفيذ بقية المراحل وفق البرامج المعدة لذلك ، فيما اطلع كذلك على مشروعات المياه المنفذة بنسبة 100% واطلع على المشروعات التي تم الرفع بها لإعتمادها .

كما التقى المهندس الجبر عقب الجولة بمحافظ فرسان حسين بن ضيف الله الدعجاني بمقر المحافظة ، حيث جرى بحث العديد من الموضوعات حول مشروعات المياه والصرف الصحي واحتياجات المحافظة ، حيث وعد المهندس الجبر بإنهاء المشكلات وتذليل العقبات لضمان تنفيذ المشروعات بالشكل الأمثل ، فيما أثنى محافظ فرسان على جهود الإدارة ومشروعاتها بالمحافظة .

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