تدشين برنامج خدمة ذوي المرابطين بالحد الجنوبي

نيابة عن قائد قوة جازان ، اللواء ركن عمير بن عوضة العمري دشن مدير إدارة الشؤون المدنية بقوة جازان العميد ركن محمد خليل ابو دية وبحضور سعادة مدير فرع الوزارة للعمل والتنمية الاجتماعية بجازان الأستاذ علي الحربي برنامج خدمة ذوي المرابطين بالحد الجنوبي .

حيث القى العميد ركن محمد خليل ابو دية كلمة ترحيبية بالحاضرين شكر فيها تواجدهم ودعمهم و جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على ما تقدمه من خدمات لذوي المرابطين منذ إنطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وذلك من خلال توفير إحتياج ذويهم من المعدات الطبية التأهيلية.

الجدير بالذكر أن فرع الوزارة يقدم خدماته للمرابطين عبر توفير عربة متنقلة تهدف الى تقديم كافة الخدمات الاجتماعية كالرعاية والضمان والعمل ، وتسخير كافة مقدرات الوزارة في خدمة اخواننا المرابطين من خلال مركز العمليات والطوارئ بإدارة الاستاذ يحيى عوض ، ليتفرغ المرابط لخدمة دينة ووطنة من خلال مجهودة الحربي ، وقد غطى البرنامج كثير من مدن المملكة ، بعد ذلك قام مدير فرع الوزارة للعمل والتنمية الأجتماعية الأستاذ علي الحربي بتسليم ذوي المرابطين اجهزة ذويهم الطبية التي تم التقديم عليها مسبقآ.

وفي ختام التدشين تم أخذ صورة تذكارية للجميع .