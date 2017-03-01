مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان : يقيم الدراسة الأولية لقادة الوحدات الكشفية بجازان

يقيم مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان يوم غدأ الخميس الدراسة الأولية لقادة الوحدات الكشفية ، في مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان وذلك ضمن خطة الإدارة العامة للأنشطة الشبابية المعتمدة حيث تم استقبال المشاركين في الدورة واستلام الاستمارات المعدة مسبقا وتستمر حتى السبت 6 / 6 / 1438 هـ بإشراف مدير المكتب الهيئة العامة للرياضة الأستاذ إبراهيم الرياني ومشرف الدراسة والنشاط الأستاذ عقيل صعابي وقيادة المتدربين وجدي زيدان وبشير محمد بشير ومجموعة من القادة المحاضرين وتهدف الدراسة إلى رفع مهارات الجوال للتنمية والزيادة في خبراته وقدراته في الحركة الكشفية وكيفية إن تكون قائد ناجح في الحركة الكشفية حيث تشتمل الدراسة على دورات ومحاضرات نظرية وأخرى تطبيقية عملية ميدانية، إذ سيتعرف الدارسون على تاريخ الحركة الكشفية عالميًا ومحليًا وتبيان نشأتها وأهدافها ومبادئها إلى جانب الهيكل التنظيمي لجمعية الكشافة العربية السعودية ومعرفة الوعد والقانون والوقوف على دور واحتياجات قائد الفرقة الكشفية وكيفية التخطيط لها وعقد الاجتماعات والتعامل مع السجلات وشرح اللباس الكشفي ووضع الشارات وسجلات التقدم ومعرفة أنواع النيران فيما اشتملت قواعد التدريب الميدانية (صافرات, إعازات, تشكيلات) وأخرى في فن الحبال (دورات, عقد, ربطات) إلى جانب حياة الخلاء وأسس التخييم والرحلة الخلوية.

Share on: whatsapp